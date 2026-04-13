3. Liga live: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 tritt auswärts beim 1. FC Saarbrücken an. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 18. April live mitverfolgen können.

Das Spiel gegen Saarbrücken wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 34. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen nach fünf sieglosen Spielen in Serie endlich wieder drei Punkte einfahren. Der TSV 1860 trifft auswärts im Ludwigsparkstadion auf den 1. FC Saarbrücken.

Anpfiff der Begegnung zwischen Saarbrücken und 1860 ist am Samstag, 18. April, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel Saarbrücken gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Saarbrücken läuft im Free-TV. Der BR startet mit der Übertragung um 14 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Livestream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.

Wird das Spiel auch auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen Saarbrücken und dem TSV 1860 wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.