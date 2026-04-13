3. Liga im Liveticker: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München live

Der TSV 1860 wartet nach dem 2:2-Unentschieden gegen Jahn Regensburg seit nun fünf Spielen auf einen Sieg, in der Tabelle sind die Löwen auf Rang acht abgerutscht. Am Samstag ist das Team von Markus Kauczinski beim Tabellensechzehnten 1. FC Saarbrücken zu Gast, die aktuell acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben. Holen sich die Löwen mal wieder die drei Punkte?

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