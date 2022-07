2. Runde im Toto-Pokal: TSV 1860 trifft auf Haching-Bezwinger TuS Feuchtwangen

In der 2. Runde des Toto-Pokals geht es für den TSV 1860 zur TuS Feuchtwangen. Die Mittelfranken hatten sich in der ersten Runde sensationell gegen die SpVgg Unterhaching durchgesetzt.

München - Der TSV 1860 trifft in der 2. Runde des Toto-Pokals am 16. August auf die TuS Feuchtwangen. Dies ergab die Auslosung am Freitag. Als klassentiefster Verein im Wettbewerb durfte sich der Bezirksligist seinen Gegner aussuchen, die Wahl fiel wenig überraschend auf die Sechzger.

Toto-Pokal: Feuchtwangen kegelte Haching in Elfer-Krimi raus

In der 1. Runde des Toto-Pokals gelang der TuS eine kleine Sensation, als sie sich nach einem torlosen Remis in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Regionalligist SpVgg Unterhaching durchsetzte. Die Löwen qualifizierten sich am Dienstag durch einen souveränen 7:0-Erfolg beim SV Rödelmaier.