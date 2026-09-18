1860 München setzt auf Wiesn-Schwung für Spiel gegen FCN II

Die "Löwen" empfangen den amtierenden Regionalliga-Meister aus Nürnberg - doch in München dreht sich natürlich fast alles um die Wiesn. Auch beim TSV 1860 ist das Oktoberfest ein Thema.

München

Nach einigen Unentschieden hofft der TSV 1860 München zum Start des Oktoberfests auf neuen Schwung und Erfolge. Dann könnten sowohl Team als auch Anhänger ihre Abstecher auf das größte Volksfest der Welt mehr genießen. "Der Besuch macht nach einem Sieg sicher mehr Spaß und das Bier schmeckt den Fans besser", sagte Trainer Alper Kayabunar vor dem Heimspiel in der Fußball-Regionalliga gegen den 1. FC Nürnberg II. Das Match gegen den Vorjahresmeister steigt am Sonntag (15.00 Uhr/BR-Stream).

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion wollen die "Löwen" wie schon beim Heimspiel gegen Schwaben Augsburg überzeugen. Das 3:0 aus der vorigen Woche war aber eine Ausnahme: Im vergangenen Monat gab es neben dem Erfolg zwei Niederlagen im DFB-Pokal und dem Toto-Pokal sowie drei Unentschieden in der Meisterschaft. Die im Sommer neu zusammengestellte Mannschaft geht auf Tabellenplatz fünf in die Wiesn-Zeit.

Und was erwartet der Coach von den Spielern auf der Wiesn?

Seinen Spielern will Kayabunar übrigens für das Oktoberfest keine Regeln auferlegen. Er setzt auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Fußballer. "Ich glaube, die Jungs sind erwachsen genug, wissen genau, um was es hier geht", sagte er.