1860-Investor Hasan Ismaik hofft auf Michael Köllners Aufstieg zum "König der Löwen"

Löwen-Investor Hasan Ismaik gratuliert Michael Köllner zum Geburtstag. Bei der Mission Aufstieg hat der Jordanier vollstes Vertrauen in den Trainer des TSV 1860,

München - Michael Köllner feierte am Donnerstag seinen 53. Geburtstag. Auch Hasan Ismaik reihte sich in die Reihe der Gratulanten ein und verfasste seinen obligatorischen Beitrag in den sozialen Netzwerken.

"Einmal Löwe, immer Löwe! Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein langes Löwen-Leben und dass Sie zum König der Löwen aufsteigen", schrieb der Jordanier auf Facebook.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Ein großes Etappenziel auf dem Weg zur Krönung wäre dabei zweifelsohne der Aufstieg in die 2. Bundesliga: "Wir als Verein haben große Ziele, aber auch Sie haben hohe Ansprüche an sich selbst. Das ist die perfekte Mischung, um in einem lebendigen Klub Großes zu schaffen", so Ismaik weiter.

Ismaik lobt die menschliche Komponente Köllners

Zum Jahreswechsel belegt der TSV 1860 Rang sechs, drei Punkte fehlen auf Platz zwei. Doch der 45-jährige Geldgeber baut auf die Geschicke Köllners: "Wir vertrauen Ihnen bei der Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele."

Neben dem sportlichen Aspekt ging Sechzigs Investor in seinem Beitrag auch auf die menschliche Komponente von Köllner ein. "Sie sind offen, direkt, ehrlich und authentisch", lobte Ismaik den Coach der Sechzger. Vor wenigen Wochen haben sich Ismaik und Köllner erstmals persönlich in Dubai kennengelernt. Kommendes Jahr wollen beide gemeinsam den Papst besuchen, um mit dem Beistand von oben am Ende der Saison endlich die Zweitliga-Rückkehr feiern zu können.