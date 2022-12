1.500 Sänger beim Adventssingen im Grünwalder Stadion dabei

Nach zweijähriger Pause hat am Samstagabend wieder das traditionelle Adventssingen im Grünwalder Stadion stattgefunden. Spieler des TSV 1860 konnten nicht mit dabei sein – dafür ließen sich einige aus der Führungsetage blicken.

Am Samstagabend versammelten sich wieder zahlreiche Fans im Grünwalder Stadion zum Adventssingen.

München - Der ein oder andere Passant dürfte sich am Samstagabend gewundert haben. Was ist denn da gerade vorbeigelaufen? Sind Weihnachtsmützen nicht rot? Nun ja. In Giesing nicht unbedingt.

Beim inzwischen schon traditionellen Adventssingen im Grünwalder Stadion, organisiert von Löwen-Fans, gedacht und gemacht für Sechzger und Nachbarn, sind natürlich auch die Weihnachtsmützen blau.

Neuer Rekord: 1.500 Adventssänger im Grünwalder Stadion

600 Stück waren am Samstagabend schon nach kürzester Zeit vergriffen, gaben dem Abend in der Stehhalle des Stadions einen passenden Rahmen – und waren anschließend im Viertel und der Stadt zu sehen.

Bei Kerzenschein und dem ein oder anderen warmen Getränk fanden sich nach Schätzung von Martin Scherbel, dem Vorsitzenden der Freunde des Sechzgerstadions, über 1.500 Sänger ein – ein neuer Rekord. "Bei dem Wetter wäre ich schon mit 500 zufrieden gewesen", sagte er am Sonntag im Gespräch mit der AZ.

Sechzger-Musikanten mussten kurzfristig absagen

Gekommen sind auch wieder viele, die mit Fußball und den Löwen gar nicht viel zu tun haben. Einfach, um diesen besonderen Abend zu erleben, wenn Fußballfans und Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche, ein Giesinger Chor und die "Adventssingen All Stars" (natürlich wieder inklusive der Punkband Rauschangriff) zusammen Weihnachts- und Löwen-Lieder singen.

Nur die Sechzger-Musikanten mussten kurzfristig absagen. Nächstes Jahr dann wieder – wenn das vielleicht skurrilste Adventsspektakel der Stadt wieder ansteht.