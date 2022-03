1:2-Niederlage gegen Homburg: Auch Saarbrücken verpatzt Generalprobe

Nach dem TSV 1860 hat auch der 1. FC Saarbrücken seine Generalprobe für das brisante Verfolgerduell am kommenden Wochenende verpasst. Im Saarland-Pokal setzte es eine 1:2-Niederlage bei Regionalligist FC Homburg.

Homburg - Drei Tage vor dem Verfolgerduell beim TSV 1860 am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) muss der 1. FC Saarbrücken eine bittere Niederlage wegstecken. Im Lokalduell beim FC Homburg im Saarland-Pokal setzte es für die Mannschaft von Uwe Koschinat am Mittwochabend eine 1:2-Pleite.

1. FC Saarbrücken kann Überlegenheit nicht nutzen

Patrick Dulleck brachte den Regionalligist in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel agierte der FCS deutlich aggressiver und kam in der 51. Minute durch Dominik Ernst zum Ausgleich. Saarbrücken behielt in der Folge die Kontrolle über das Spiel, ohne aus der eigenen Überlegenheit Kapital zu schlagen. In der 81. Minute dann der Schock: Nach einer Flanke von der linken Seite nutzte Marcel Ristl das Durcheinander im Strafraum der Gäste und traf zum 2:1 für die Homburger.

Der 1. FC Saarbrücken fährt also mit wenig Rückenwind zum schweren Auswärtsspiel bei den Löwen, die sich ihrerseits am vergangenen Samstag im Elfmeterschießen beim TSV Aubstadt aus dem bayerischen Landespokal verabschiedet hatten.