Tatjana Maria gewinnt drittes WTA-Turnier

Tennisspielerin Tatjana Maria hat in Bogotá den dritten Turniersieg ihrer Karriere auf der WTA-Tour gefeiert und den Titel verteidigt.

Bogotá

Die favorisierte 35-Jährige setzte sich im Finale nach 2:05 Stunden mit 6:3, 2:6, 6:4 gegen die Amerikanerin Peyton Stearns durch und gab damit im kompletten Turnierverlauf nur einen Satz ab. Maria war bei der mit 259.303 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung an Nummer zwei gesetzt.

Die zweifache Mutter ist in Abwesenheit von Angelique Kerber, die Ende Februar ihre erste Tochter bekommen hatte, derzeit die in der Weltrangliste am besten platzierte deutsche Spielerin. Am kommenden Freitag und Sonntag soll sie die deutschen Tennis-Damen im Billie-Jean-King-Cup in Stuttgart gegen Brasilien anführen.

Bereits im Vorjahr hatte sich Maria den Einzel-Titel in der kolumbianischen Hauptstadt gesichert. Im weiteren Verlauf der Saison feierte sie mit dem Halbfinaleinzug beim Rasen-Klassiker in Wimbledon den bislang größten Erfolg ihrer Karriere.