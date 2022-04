Unterhaching dreht frühen Rückstand in Rosenheim

In Rosenheim holt sich sie Spielvereinigung den dritten Sieg in Folge. Dabei gerät das Team von Sandro Wagner schon früh in Rückstand.

09. April 2022 - 19:09 Uhr | AZ

Nach frühem Rückstand können sich die Hachinger am Ende noch über einen Sieg gegen Rosenheim freuen. © IMAGO / foto2press

Unterhaching/Rosenheim - Die Spielvereinigung Unterhaching hat sein drittes Spiel in Folge gewonnen. Beim TSV 1860 Rosenheim gab es nach einem frühen Rückstand noch einen 3:1-Auswärtssieg für das Team von Coach Sandro Wagner. Doppelschlag nach Wiederanpfiff bringt Haching den Sieg Bereits in der 3. Minuten sorgte Fenninger für die frühe Führung für die Hausherren. 20 Minuten später traf Gabelunke zum Ausgleich für die Hachinger (23.). Mit 1:1 ging es dann auch in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte ein Doppelschlag für die 3:1-Führung der Gäste. Hobsch vom Elfmeterpunkt (52.) und Kaltner (54.) per Kopfball bringen die Hachinger auf die Siegesstraße gegen den Tabellenletzten der Regionalliga Bayern. Lesen Sie auch Rückstand gedreht: Siegesserie von FCB II hält an X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Mit 52 Punkten aus 31 Spielen belegt die Spielvereinigung aktuell den 5. Tabellenrang. Am Donnerstag treffen die Hachinger auf Bayreuth. Ein Sieg gegen den Tabellenführer würde der zweiten Mannschaft des FC Bayern in die Karten spielen und den Aufstiegskampf noch einmal spannend machen.