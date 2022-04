Rückstand gedreht: Siegesserie von FCB II hält an

Die FC Bayern Amateure schwimmen 2022 weiter auf der Erfolgswelle. Gegen Aschaffenburg gab es am Freitagabend den fünften Erfolg in Serie.

Siegesserie hält an: Die kleinen Bayern bleiben 2022 weiterhin ungeschlagen.

Aschaffenburg - Die kleinen Bayern sind 2022 weiterhin ungeschlagen. Im fünften Spiel des Jahres gelang den Bayern-Amateuren beim SV Viktoria Aschaffenburg nach einem frühen Rückstand am Ende noch ein 2:1-Erfolg.

FCB II dreht Rückstand gegen Aschaffenburg noch vor der Pause

Bereits in der zehnten Minuten gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Benedict Lavery mit 1:0 in Führung. Doch noch vor der Pause konnte das Team von Coach Martin Demichelis die Partie zu seinen Gunsten drehen. Zunächst sorgte Jamie Lawrence mit einem schönen Kopfballtreffer für den Ausgleich, drei Minuten später fasste sich Lucas Copado ein Herz und brachte die Münchner mit einem Distanzschuss von der Strafraumkante mit 2:1 in Führung.

Bei diesem Spielstand sollte es auch nach 90 Minuten bleiben. Mit dem fünften Sieg in Serie haben die kleinen Bayern nun nach 29 Spielen 67 Punkte auf ihrem Konto und belegen damit den zweiten Tabellenplatz. Ligaprimus Bayreuth hat nach 29 Partien 74 Punkte auf der Habenseite.

Bereits am Mittwochabend um 18 Uhr tritt der FCB II gegen den FC Pinpinsried an. Das Hinspielkonnten die Münchner deutlich mit 6:1 für sich entscheiden.