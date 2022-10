Trotz Verletztenmisere - die SpVgg Unterhaching siegt klar gegen den DJK Vilzing

Am Ende wurde es deutlich. In der zweiten Halbzeit drehte die SpVgg Unterhaching so richtig auf und schoss Aufsteiger DJK Vilzing aus dem Sportpark. Ein junger Profi steht dabei im Mittelpunkt.

08. Oktober 2022 - 17:09 Uhr | AZ

Das erste Profi-Tor von Maurice Krattenmacher - Torwart Sandro Weber ist chancenlos © IMAGO/Sven Leifer (www.imago-images.de)

Unterhaching – Heimsieg trotz Verletztenmisere. Die SpVgg Unterhaching holte gegen den DJK Vilzing einen 5:2-Sieg in der Fußball-Regionalliga Bayern. Coach Sandro Wagner musste vor dem Spiel auf zehn seiner Kicker verzichten. Gut, dass er immer noch Maurice Krattenmacher hatte. Der junge Kicker entschied mit seinen zwei ersten Profi-Toren das Match und wird schon wieder als neues Hachinger Juwel gefeiert. Die frühe Führung für Unterhaching durch ein erstes Profi-Tor Es ging gut los für die SpVgg. Fast der erste richtige Angriff klingelte gleich im Tor. David Pisots Flanke kam passgenau auf Maurice Krattenmacher, der aus halbrechter Position nur einnetzen musste (9.). Der Jubel im Sportpark über den ersten Profi-Treffer von Krattenmacher währte aber nur eine halbe Stunde. Sebastian Niedermayer konnte mit einem abgefälschtem Schuss ausgleichen. Keeper René Vollath war bei dieser Bogenlampe ohne Chance (38.). Es war gleichzeitig die erste richtige Chance der Gäste. Die SpVgg Unterhaching kommt gut aus der Kabine Nach dem Seitenwechsel gab es den Startschuss für eine hochkarätige Halbzeit. Patrick Hobsch (60.) und wieder Krattenmacher (71.) sorgten eigentlich für die Entscheidung. Es sollte seine letzte Aktion bleiben, denn kurz danach nahm ihn Sandro Wagner unter dem Jubel der Haching-Fans im Sportpark vom Feld. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Der Hachinger Elfmeter ist erst im Nachschuss drin Kurz vor dem Ende war dann noch mal richtig Betrieb in beiden Strafräumen. Erst verkürzte Andreas Jünger in der 83. Minute. Doch statt Spannung gab es einen berechtigten Elfmeter (nach Foul an Boipelo Mashigo) für die Hachinger. Keeper Weber konnte den Strafstoß von Mathias Fetsch zunächst abwehren, doch Florian Schmid nutzt den Abpraller und versenkte zum 4:2. Lesen Sie auch Haching-Coach Sandro Wagner wird WM-Experte beim ZDF X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch 3:1-Sieg gegen Ansbach: SpVgg Unterhaching bleibt Würzburg auf den Fersen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Eine Minute vor dem Ende dann noch die absolute Krönung: Christoph Ehlich serviert im Konter perfekt für Daniel Hausmann, der die Kugel nur noch am Gäste-Keeper vorbeischieben muss. Gleichzeitig der Endstand.