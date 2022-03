Hobsch trifft doppelt: Unterhaching feiert ungefährdeten Heimsieg

Es dauerte eine Weile, bis die SpVgg Unterhaching den Abwehrriegel des SV Schalding-Heining überwunden hatten, am Ende schickte sie die Niederbayern mit einer4:0-Packung nach Hause.

Unterhaching - Zweiter Sieg in Folge für die SpVgg Unterhaching: Gegen den abstiegsbedrohten SV Schadling-Heining ließen der Tabellenfünfte nichts anbrennen und landete einen ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg.

Hachinger Torjäger Patrick Hobsch bricht den Bann

Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner hatte mehr Spielanteile, mehr Torchancen und belohnte sich schließlich auch mit der entsprechenden Ausbeute.

In der ersten Halbzeit hielten die Gäste noch einigermaßen mit, hatten aber Glück, dass die Hachinger nicht schon viel früher in Führung gingen - so brachte unter anderem Angreifer Florian Schmid den Ball freistehend vor Gästekeeper Niklas Krinninger nicht im Kasten unter.

Drückende Hachinger Überlegenheit nach der Pause

Weil Patrick Hobsch dann endlich eine Flanke von Markus Schwabl einnickte (41.), gingen die Platzherren doch noch mit der hochverdienten Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Wechsel wurde ie Überlegenheit der Heimelf vor knapp 700 Zuschauern noch deutlicher. Viktor Zentrich traf kurz nach Wiederbeginn nach einem Freistoß aus kurzer Distanz (48.), Florian Schmid (66.) und noch einmal Patrick Hobsch mit seinem 23. Saisontor erledigten den Rest. Am kommenden Freitag (1. April) gastiert die SpVgg Unterhaching beim Toto-Pokal-Halbfinalisten FV Illertissen.