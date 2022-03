Auswärtssieg beim Aufsteiger: SpVgg Unterhaching gewinnt beim FC Pipinsried

Die SpVgg Unterhaching findet beim Aufsteiger FC Pipinsried zurück in die Erfolgsspur.

München - Auswärtsdreier für das Team von Trainer Sandro Wagner!

Die SpVgg Unterhaching dreht beim Aufsteiger FC Pipinsried einen Rückstand und kann am Ende einen wichtigen Sieg einfahren. Nach nur neun Minuten geraten die Hachinger durch einen Elfmeter in Rückstand, kommen allerdings nur wenige Minuten später durch Ben Westermeier zum verdienten Ausgleich (12.).

In der Folge blieben die Hachinger dran und wurden ihrerseits durch einen Elfmeter belohnt, den der gefoulte Stürmer Patrick Hobsch in der 18. Minute selbst verwandelte. In der zweiten Halbzeit gelang es den Vorstädtern in einer ruppigen Partie (sechs gelbe Karten insgesamt) den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Damit verweilt die Wagner-Truppe weiterhin auf dem sechsten Platz in der Regionalliga Bayern. Das nächste Duell steht am kommenden Freitag an, wenn es gegen den SV Schalding-Heining geht.