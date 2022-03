Nur Hobsch trifft: Hachinger Remis gegen Schweinfurt

Die SpVgg Unterhaching hat sich im Regionalliga-Nachholspiel mit einem 1:1-Unentschieden vom Tabellendritten 1. FC Schweinfurt 05 getrennt.

Noch eine Großchance vertan: Hachings Sandro Porta (rechts) schiebt den Ball an den Schweinfurtern Nicolas Pfarr (links) und Luis Zwick vorbei - aber auch am Tor.

Unterhaching - Da war mehr drin für die SpVgg Unterhaching: Beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Schweinfurt 05 schnupperten die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner am Sieg, ließ aber vor allem in der zweiten Halbzeit selbst beste Torchancen aus.

Patrick Hobsch trifft zur frühen Führung

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß: Auf Vorarbeit von Florian Schmid erzielte Patrick Hobsch bereits in der dritten Minute das 1:0 - per Direktabnahme traf er dabei ins rechte obere Kreuzeck.

Die Schweinfurter kamen konzentrierter aus der Kabine, hatten aber Glück, dass Christoph Ehrlich im Strafraum an Keeper Luis Zwick scheiterte (58.). Kurz darauf schlenzte Kristian Böhnlein den Ball von der Strafraumkante zum Ausgleich ins linke untere Eck (60.).

In der Schlussphase kratzte Zick dann einen Kopfball von Florian Schmid gerade so von der Linie und verhindert so das am Ende durchaus verdiente Hachinger Siegtor. Am Samstag (14 Uhr) gastiert der Tabellensechste zum Abschluss der englischen Woche beim FC Pipinsried.