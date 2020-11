Hachinger Mannschaft nicht mehr in Quarantäne

Eine neue Testreihe bei der SpVgg Unterhaching hat ausschließlich negative Ergebnisse geliefert, Spieler und Funktionsteam konnten ihre Quarantäne deshalb wieder beenden.

Unterhaching - Mannschaft und Funktionsteam der SpVgg Unterhaching befinden sich nicht mehr in Quarantäne – eine erneute Testreihe am Sonntag hat ausschließlich negative Ergebnisse geliefert. Das teilte der Drittligist am Montag mit.

Somit kann die Mannschaft wieder ins Training einsteigen und sich auf das kommende Spiel am Sonntag gegen Verl vorbereiten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Positiver Corona-Test bei Haching

In der vergangenen Woche wurde ein Hachinger Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Weil der Betroffene bereits mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Halle gereist war, begaben sich sämtliche Spieler sowie das Funktionsteam in Quarantäne. Die Partie gegen den HFC wurde abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Der am Freitag positiv getestete Spieler braucht zur Sicherheit ein weiteres negatives Testergebnis.