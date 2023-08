DFB-Pokal: SpVgg Unterhaching gelingt Sensation gegen den FC Augsburg

Nach Viktoria Köln und Arminia Bielefeld gelingt auch der SpVgg Unterhaching im DFB-Pokal der Coup gegen einen Erstligisten. Leidtragender war der FC Augsburg.

Halleluja, Haching: Stürmer Mathias Fetsch schießt die Spielvereinigung gegen Bundesligist FC Augsburg in Front.

Unterhaching - Was hatten sich die Hachinger kleingemacht vor dem Pokal-Duell mit Bundesligist FC Augsburg.

"Die Rollen sind sehr klar verteilt. Diese Rolle wird uns das ganze Jahr begleiten", sagte Torhüter Rene Vollath vor dem bayerischen Duell am Samstag und auch im Hinblick auf die Demut der Hachinger Aufsteiger vor der neuen Drittliga-Saison. Neu-Trainer Marc Unterberger nannte es ein "Riesen-Ding".

SpVgg Unterhaching überrascht den FC Augsburg: Mathias Fetsch traf zur Führung

Auf dem Rasen legten sie dagegen richtig forsch los im Hachinger Sportpark: Torjäger Mathias Fetsch brachte die SpVgg in der 28. Minute in Führung. Nach einer Flanke von Kapitän Markus Schwabl legte Angreifer Patrick Hobsch per Kopf ab auf seinen Sturmpartner, der den Ball gekonnt verwertete. 1:0 für das gallische Dorf - und von einem Zwei-Klassen-Unterschied war nicht viel zu sehen.

Keeper Vollath musste zwar noch eine Großtat gegen FCA-Kapitän Ermedin Demirovic hinlegen, damit die knappe Führung auch zur Halbzeitpause Bestand hatte.

DFB-Pokal: Boipelo Mashigo macht Hachinger Sensation perfekt

Nach dem Seitenwechsel setzte Haching folgerichtig auf Konter, ließ in der Defensive aber auch nicht viel anbrennen. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Boipelo Mashigo für grenzenlosen Hachinger Jubel: Der Joker machte mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. "Das ist ein besonderer Tag. Wenn man im bayerischen Derby den FCA aus dem Pokal rausschmeißt, ist das schon was besonderes", sagte Präsident Manni Schwabl: "Ein Sieg des ganzen Vereins."

Durch die Regionalliga-Meisterschaft durfte Haching erstmals seit 2017 wieder am DFB-Pokal teilnehmen und den Aufstieg in wirtschaftlicher Hinsicht mit Mühen stemmen, weshalb das Weiterkommen einen höchst willkommenen Geldsegen darstellt: Nach den 216.000 Euro für die Erstrundenteilnahme sicherte sich Haching weitere 431.200 Euro. "Das tut der Kasse gut."

Damit sorgten die Hachinger für einen Drittligisten-Hattrick: Nach Viktoria Köln (3:2 gegen Werder Bremen) und Arminia Bielefeld (4:1 n.E. gegen den VfL Bochum) hat nun schon der dritte drittklassige Klub einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekegelt.