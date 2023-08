"Knistert brutal": SpVgg Unterhaching feiert Comeback im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg

Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching empfängt am Sonntag Erstligist Augsburg in der Ersten Runde des DFB-Pokals (15.30 Uhr). Trainer-Novize Marc Unterberger zeigt Vorfreude: "Es knistert brutal!"

Unterhaching - Am 12. August 2017 war es, da durfte die Spielvereinigung Unterhaching zum letzten Mal ein Pokalspiel bestreiten. Wenig schmeichelhaft verlor Haching damals, auch wegen eines Platzverweises von Stefan Schimmer, gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:4. Jetzt setzt sich Hachings Pokal-Historie fort – und zwar mit einem ganz neuen Gesicht auf der Trainerbank.

"Es ist ja gerade alles das erste Mal: am Wochenende erstes Drittligaspiel, jetzt das erste DFB-Pokal-Spiel. Die Vorfreude ist riesig", sagt Profitrainer-Novize Marc Unterberger (34), der nach dem 1:1 zum Drittliga-Auftakt gegen Jahn Regensburg seine Pokal-Premiere feiert. Jetzt ist das nächste bayerische Derby gegen Bundesligist FC Augsburg eine größere Hausnummer: Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt die SpVgg den FCA.

SpVgg Unterhaching zurück im DFB-Pokal: "Wir wissen, was zu tun ist"

Der Nachfolger des abgewanderten Chefcoachs Sandro Wagner weiß, dass der lukrative Pokal für ganz Haching ein Festtag ist: "Man merkt es brutal knistern im Ort!" Der neue Übungsleiter weiter: "Der Verein hat sechs Jahre warten müssen, war das letzte Mal 2017 im Pokal." Nun hat sich Haching durch die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern das Ticket gesichert, was Unterberger in Kombination mit dem Aufstieg per Relegation gegen Energie Cottbus als "Doppelbelohnung" bezeichnet. Man habe auch "eine gehörige Portion Respekt" vor Augsburg.

Auch Torhüter René Vollath, nebenbei Torwarttrainer und Leiter der Torwartakademie, freut sich: "Die Jungs sind genau in der richtigen Mischung an Anspannung und Entspannung. Die Rollen sind klar verteilt: Augsburg ist Bundesligist, wir sind Drittligist. Wir wissen, was zu tun ist." Nämlich den Favoriten als Underdog in Bedrängnis bringen – und vielleicht auf eine kleine Pokal-Sensation hoffen.

Vor dem Pokal-Duell mit dem FC Augsburg: Tiefstapeln bei der SpVgg Unterhaching

Spannend: Laut Vollath werde sich dieser Zustand auch in der Liga kaum ändern für den Aufsteiger: "Diese Rolle wird uns auch in der Liga die ganze Saison begleiten." Mit Bezug auf Vereinspräsident Manni Schwabl sagte er: "Unser Präsi hat es ja schon öfter betont: Wir müssen die Intensität immer hochhalten, um eine Chance zu haben."

Ganz schön tief wird da gestapelt in der Vorstadt. Ob die Augsburger dort ihr blaues Wunder erleben? "Wir wollen schon, wir haben schon Ambitionen." Ob sie auch können, die Hachinger, oder am Ende Parallelen zur letzten Pokal-Pleite 2017 ziehen müssen?