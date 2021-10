Bittere Pleite für Unterhaching: Wagner und Co. unterliegen beim TSV Rain

Die SpVgg Unterhaching um Trainer Sandro Wagner verliert in der Nachspielzeit beim TSV Rain.

München - Bitterer Nachmittag für Haching-Trainer Sandro Wagner.

Im Auswärtsspiel beim TSV Rain unterliegt seine Mannschaft nach einem harten Kampf in der Nachspielzeit. Nach der dritten Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen rutschen die Hachinger auf den zehnten Tabellenplatz ab.

Fadhel Morou brachte die Rainer in der 61. Minute in Führung, ehe Simon Skarlatidis (71.) nach Vorarbeit von Dominik Bacher ausgleichen konnte. In der Folge hatten die Gäste zwar die besseren Möglichkeiten, mussten in der Nachspielzeit aber den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Jonas Greppmeier (90.+4) war für die Gastgeber zur Stelle.

Am Dienstagabend (19 Uhr) muss die Spielvereinigung zum Nachholspiel bei Viktoria Aschaffenburg ran.