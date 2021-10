FCB II rettet in Unterzahl Remis gegen Burghausen

In Unterzahl können die kleinen Bayern in Burghausen ein Remis retten. Dabei hat das Spiel für die Münchner zunächst sehr gut begonnen.

In Burghausen können die kleinen Bayern in Unterzahl noch ein Remis über die Zeit retten.

München - Die Zweite Mannschaft des FC Bayern München hat sich am Freitagabend mit 2:2 von SV Wacker Burghausen getrennt. Dabei lief für das Team von Coach Martin Demichelis am Anfang alles wie am Schnürchen. Durch Tore von Lucas Copado (16.) und Gabriel Vidović (24.) führten die Münchner schon früh mit 2:0.

Felix Bachschmid gelang in der 37. Minute dann noch vor der Pause der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Vier Minuten nach Wiederanpfiff war es dann Nicholas Helmbrecht (49.), der den Ausgleichstreffer für Burghausen erzielte.

FCB II halbe Stunde in Unterzahl

Mit dem Remis war der FCB II am Ende noch gut bedient, denn nach dem Platzverweise von Nicolas Feldhahn in der 60. Minute, mussten die kleinen Bayern eine halbe Stunde in Unterzahl agieren.

Durch die Punkteteilung und dem gleichzeitigen 1:0-Erfolg der SpVgg Bayreuth in Aschaffenburg rutschen die Münchner in der Tabelle der Regionalliga Bayern mit zwei Punkten Rückstand (37) auf den zweiten Rang ab.

Aber schon am kommenden Dienstag können sich die Bayern die Tabellenführung zurückholen. Um 19 Uhr kommt es in München zum Topspiel der Regionalliga Bayern gegen die Bayreuther.