Bericht: Schromm bittet SpVgg Unterhaching um Auszeit

Einem Bericht zufolge hat Hachings Sportlicher Leiter Claus Schromm um eine Auszeit gebeten. Die Münchner Vorstädter befinden sich in einer handfesten Krise.

Unterhaching - Kurz vor der so wichtigen Partie im Abstiegskampf am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport) gegen den KFC Uerdingen hat Claus Schromm, der Sportliche Leiter der SpVgg Unterhaching, den Verein laut einem Bericht der " " um eine Auszeit gebeten.

Angeblich hat sich der 51-Jährige bereits von seiner Mannschaft verabschiedet. Im Sommer vergangenen Jahres war Schromm, der seit 1999 als Coach gearbeitet hatte, darunter auch fünf Jahre als Chef der U19 des TSV 1860, vom Trainerjob entbunden worden, den er bereits seit Ende März 2015 innehatte.

2014/15 stiegen die Oberbayern aus der 3. Liga ab, zwei Jahre später gelang unter Schromm die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und in der Folge die Rückkehr in die Dritte Liga. In den vergangenen drei Spielzeiten landete die SpVgg dann jeweils im Drittliga-Mittelfeld (2017/18 9., 2018/19 10., 2019/20 11.).

Erneuter Haching-Einbruch in der Rückrunde

Auffällig war in den vergangenen beiden Jahren jeweils ein deutlicher Einbruch in der Rückrunde. Auch heuer steht Haching nach acht Niederlagen in neun Spielen in der Rückrundentabelle auf dem letzten Platz. Mit dem neuen Coach Arie van Lent an der Seitenlinie war das Ziel zu Saisonbeginn eigentlich der Aufstieg in die 2. Liga, doch derzeit sieht es eher nach einem Abstieg in die Regionalliga aus. Der Rückstand des Tabellenletzten zum ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte.