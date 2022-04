Aufwärtstrend hält an: Haching siegt in Illertissen

Die SpVgg Unterhaching gewinnt das Nachholspiel beim FV Illertissen mit 2:0 und schiebt sich in der Tabelle auf Platz vier vor.

Unterhaching - Sechstes Spiel in Serie ohne Niederlage: Die SpVgg Unterhaching hat ihr Regionalliga-Nachholspiel beim FV Illertissen am Mittwochabend mit 2:0 (1:0), überflügelte den Gegner in der Tabelle und revanchierte sich obendrein für die 0:2-Niederlage in der Vorrunde.

Mashigo und Stiefler treffen für clevere Hachinger

Boipelo Mashigo brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, als er am Strafraum unbedrängt zum Abschluss kam und den Ball ins lange Eck setzte.

Nach dem Wechsel erzielte dann auch Manuel Stiefler sein drittes Saisontor: Nach einem Fehler von Illertissens Abwehrmann Gossen Sakai hatte Stiefler freie Bahn und hob die Kugel über Keeper Felix Thiel hinweg mit Hilfe des Innenpfostens ins Tor (53.).

Illertissen lässt gute Torchancen liegen

In der ausgeglichenen Begegnung boten sich auch den Gastgebern einige richtig gute Gelegenheiten - so vergab Maurice Strobel kurz vor dem Seitenwechsel die Top-Chance zum Ausgleich, nachdem Hachings Torwart Hannes Heilmair eine Flanke nicht zu fassen bekommen hatte und Strobel den Ball aus fünf Metern nicht im leeren Kasten unterbrachte.

Am Samstag (14 Uhr) gastiert der neue Tabellenvierte Unterhaching beim Dritten 1. FC Schweinfurt 05.