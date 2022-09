3:0 in Eichstätt: Unterhaching bleibt an Würzburg dran

Die SpVgg Unterhaching ist in der Regionalliga Bayern weiterhin auf Augenhöhe mit Tabellenführer Würzburger Kickers. Beim VfB Eichstätt blieb die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner 3:0-Sieger.

Unterhaching - Die Mannschaft des VfB Eichstätt setzte sich lange energisch zur Wehr, spätestens nach dem verwandelten Elfmeter und der Ampelkarte für den Gegner lief jedoch alles für die SpVgg Unterhaching.

Patrick Hobsch bricht mit Strafstoß-Tor den Bann

Die Hachinger sind dank des 3:0 (0:0)-Sieges weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter Würzburger Kickers (6:3 gegen FC Augsburg II) und bleiben bei ihrem zweiten Dreier hintereinander erneut ohne Gegentor.

Ein an Matthias Fetsch verschuldeter und von Patrick Hobsch versenkter Strafstoß brach in der 51. Minute den Bann. Simon Skarlatidis (63.) erhöhte auf 2:0, und Niclas Anspach (86.) stellte den Endstand her.

Die Gastgeber spielten fast eine halbe Stunde lang in Unterzahl, weil Sebastian Graßl mit Gelb-Rot vom Platz musste (65.). Unterhaching hätte das Ergebnis durchaus deutlicher gestalten können, ließ aber einige gute Chancen aus.

Nächster Hachinger Gegner ist die SpVgg Ansbach, die am kommenden Freitag (19 Uhr) im Sportpark gastiert.