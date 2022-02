1:2 in Bayreuth: Unglückliche Haching-Pleite beim Spitzenreiter

Da war mehr drin für die SpVgg Unterhaching: Bei Spitzenreiter SpVgg Bayreuth unterlag die Elf am Samstag mit 1:2 (0:2).

Unterhaching - Es war die vielzitierte Herkulesaufgabe - und am Ende sind die Spieler der SpVgg Unterhaching in der ersten Regionalliga-Partie nach der Winterpause als Verlierer vom Platz gegangen: Bei Spitzenreiter SpVgg Bayreuth unterlag die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner am Samstag mit 1:2 (0:2).

Portas Elfmeter-Treffer kommt zu spät

Den einzigen Treffer für die sich redlich mühenden Gäste erzielte der eingewechselte Sandro Porta: Der Mittelfeldspieler war in der 85. Minute für Jannis Turtschan gekommen und traf dann in der fünften Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt zum (zu) späten Anschlusstor.

Die Hachinger gerieten durch das 13. Saisontor des Ex-Sechzgers Markus Ziereis früh mit 0:1 in Rückstand (5.), was dem Tabellenführer natürlich in die Karten spielte.

Die Gastgeber zogen sich erst einmal zurück und warteten auf die Fehler des Gegners. Die SpVgg Unterhaching hatte mehr vom Spiel, den nächsten Treffer erzielten allerdings erneut die Bayreuther: Alexander Nollenberger brachte den Ball volley im Tor unter, Haching-Keeper Fabian Scherger war ohne Abwehrchance (28.).

Leon Bucher trifft nur die Querlatte

Nach dem Wechsel vergaben die Gäste dann gute Torchancen: So klatschte ein 25-Meter-Schuss von Leon Bucher an die Latte (62.), während Florian Schmid in aussichtsreicher Position an Bayreuths Torwart Sebastian Kolbe scheiterte.

Während die SpVgg Bayreuth weiter alle Trümpfe im Rennen der Aufstiegsrennen in den Händen hält, rangiert die SpVgg Unterhaching nach der siebten Saisonniederlage auf Platz acht.