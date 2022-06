Sechs Deutsche ausgeschieden - Corona-Schock für Berrettini

Die Corona-Sorgen in Wimbledon sind zurück. Mitfavorit Matteo Berrettini muss absagen. Sportlich läuft es aus deutscher Sicht schlecht - eine zweifache Mutter sorgt für das einzige Highlight.

London

An einem ganz bitteren Tag für die deutschen Tennisprofis in Wimbledon durfte alleine Tatjana Maria über ihren Premierensieg als zweifache Mutter jubeln.

Kurz nachdem das Aus von Mitfavorit Matteo Berretini die Corona-Sorgen beim Rasen-Klassiker verschärft hatte, erreichte die 34-Jährige als einzige von sieben am Dienstag gestarteten Deutschen die zweite Runde. "Wimbledon ist mein Lieblings-Grand-Slam und es ist das erste Grand-Slam-Match, das ich mit beiden Töchtern gewonnen habe", schwärmte Maria. "Das ist etwas Besonderes für mich." Beim Rasen-Klassiker hatte sie zuletzt 2018 ein Match gewonnen, vor 14 Monaten kam Tochter Cecilia zur Welt.

Für ein deutsches Sextett um die kürzlich corona-positive Andrea Petkovic kam das sportliche Aus, für Berrettini war das Turnier schon vor dem ersten Aufschlag beendet. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto und traurigen Worten verkündete der Vorjahres-Finalist seine Infektion mit dem Coronavirus. Er sei "untröstlich", schrieb der Italiener und gab als zweiter prominenter Tennisprofi nach dem früheren US-Open-Champion Marin Cilic seine corona-bedingte Absage bekannt.

Berrettini: "Der Traum für dieses Jahr ist vorbei"

Angesichts stark steigender Zahlen an positiven Tests in England und keiner Einschränkungen für Spieler sowie Zuschauer rückt Corona nach der Absage des Turniers vor zwei Jahren wieder in den Fokus. "Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie extrem enttäuscht ich bin", schrieb Berrettini bei Instagram. "Der Traum für dieses Jahr ist vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen."

Berrettini hatte 2021 das Endspiel gegen den Serben Novak Djokovic erreicht und war nun einer der Topfavoriten auf den Titelgewinn. Cilic hatte am 23. Juni noch mit dem topgesetzten Titelverteidiger Djokovic auf dem Centre Court trainiert. Djokovic ist nach eigenen Angaben weiter ungeimpft.

Spieler wie Zuschauer müssen im All England Lawn Tennis Club keinen Impfnachweis vorlegen oder negative Tests mehr nachweisen. So herrscht auch im Bereich der Profis besonders an den ersten Turniertagen enges Gedränge. "Wenn es regnet, sind alle Spieler und alle Gäste im Restaurant und es gibt nicht viele Sitzmöglichkeiten", berichtete Andrea Petkovic nach ihrer Erstrunden-Niederlage durch das 4:6, 3:6 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

Aus für ein deutsches Sextett

Auch für die deutschen Wimbledon-Debütanten Nastasja Schunk (4:6, 2:6 gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu), Tamara Korpatsch (7:6 (9:7), 5:7, 2:6 gegen die Britin Heather Watson), Daniel Altmaier (3:6, 5:7, 5:7 gegen den Schweden Mikael Ymer) und Nicola Kuhn (3:6, 7:6 (7:1), 3:6, 2:6 gegen Brandon Nakashima aus den USA) kam das Aus. Als letzter Deutscher verlor Dominik Koepfer 4:6, 5:7, 6:7 (1:7) gegen den Kolumbianer Daniel Galan.

Damit sind angeführt von Angelique Kerber insgesamt fünf deutsche Tennisprofis in der zweiten Runde und alle am Mittwoch erneut im Einsatz. Auch der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien mühte sich weiter und gewann in vier hart umkämpften Sätzen gegen den Argentinier Francisco Cerundolo.

Petkovic für Maske in geschlossenen Räumen

Petkovic sprach sich auch angesichts eigener negativer Corona-Erfahrungen bei den French Open für die Rückkehr einer Maßnahme aus. "Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich die Maske in geschlossenen Räumen wieder einführen", sagte die 34-Jährige, räumte aber auch ein: "Es ist schwierig, weil die Leute auch wieder zurück zum normalen Leben wollen. Es war jetzt echt hart, zwei Jahre, das kann ich schon verstehen."

Die Darmstädterin hatte sich rund einen Monat vor Wimbledon mit dem Coronavirus infiziert. "Ich war schon drei Tage richtig krank und danach fünf Tage platt, so hätte ich nicht spielen können", sagte Petkovic. Sie geht davon aus, dass sie sich in Paris angesteckt hat, wo es erstmals keine Maskenpflicht in der Kabine mehr gegeben habe. Sie habe an den ersten drei Tagen zunächst noch eine Maske getragen. "Dann haben mich die Menschen so blöd angeguckt, weil ich die einzige war."

Auch in Wimbledon drängen sich die bis zu 42.000 Zuschauer ohne Maske über die Anlage, Interviews mit den Profis werden in engen, fensterlosen Räumen geführt. Die Zahl der positiven Tests in England war in der Vorwoche um mehr als ein Drittel auf über 100.000 innerhalb von sieben Tagen gestiegen.