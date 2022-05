Schwerer Unfall bei der Formel 1: Mick Schumachers Auto auseinander gebrochen

Beim Großen Preis von Monaco kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher, hat den Crash unversehrt überstanden. Der 23-Jährige konnte das Auto aus eigener Kraft verlassen.

Mick Schumacher hat einen schweren Unfall beim Großen Preis von Monaco anscheinend weitgehend unversehrt überstanden. Der Haas-Rennwagen des 23 Jahre alten deutschen Formel-1-Piloten wurde bei dem heftigen Einschlag in die Leitplanken am Sonntag auf dem engen Kurs in zwei Teile gerissen.

Formel 1: Sohn von Michael Schumacher hat Unfall in Monaco

Schumacher konnte das zerstörte Auto aus eigener Kraft verlassen. Das Heck war vom Rest das Wagens abgetrennt.

Glück im Unglück: Mick Schumacher neben seinem zweigeteilten Haas. © Christian Bruna/EPA Pool/AP/dpa

Er hatte auf dem abtrocknenden Kurs die Kontrolle über den Wagen verloren, sich gedreht und war dann seitlich heftig eingeschlagen.

Es war bereits der zweite schwere Unfall des Sohnes von Rekordchampion Michael Schumacher in dieser Saison, in Saudi-Arabien war er in der Qualifikation verunglückt. Das Rennen in Monaco musste nach Mick Schumachers Crash unterbrochen werden, um die Strecke zu säubern.