Fürstin Charlène: Ein Mini-Lächeln für Sebastian Vettel

Zeigt sich Fürstin Charlène von Monaco nach ihrer Erkrankung jetzt häufiger in der Öffentlichkeit? Gemeinsam mit Fürst Albert II. besuchte sie das Formel-1-Rennen in Monaco. In der Boxengasse trafen die beiden auch Sebastian Vettel. Fürstin Charlène zeigte dabei ein seltenes Lächeln.

29. Mai 2022 - 15:41 Uhr | AZ/(tae/spot)

Schlendern durch die Boxengasse und treffen Sebastian Vettel (re.): Fürst Albert und Fürstin Charlene © imago/PanoramiC