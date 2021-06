Österreich gewinnt erstmals bei einer EM

Österreich hat erstmals bei einer EM gewonnen. Dabei agiert David Alaba in ungewohnter Rolle - und muss sich am Abend in Bukarest beeilen.

14. Juni 2021 - 07:20 Uhr | dpa

Marko Arnautovic (r) von Österreich bejubelt seinen Treffer zum 3:1 mit David Alaba (l) und weiteren Teamkollegen. © Robert Ghement/POOL EPA/AP/dpa