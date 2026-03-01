Nürnberg kassiert nächste Auswärtsniederlage

Auswärtsspiele sind weiter nicht das Ding des 1. FC Nürnberg. Die Franken schnuppern lange an einem Punkt in Berlin. Daraus wird aber dann doch nichts.

Berlin

Der 1. FC Nürnberg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auswärts ein Punktelieferant. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose verlor bei Hertha BSC durch ein spätes Gegentor mit 1:2 (1:1) und bleibt in der Auswärtstabelle Letzter. Doppeltorschütze Josip Brekalo (20. Minute/88.) war Herthas Matchwinner. Tom Baack (45.+1) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

In der Tabelle ändert sich für beide Teams wenig: Beide sind im Mittelfeld platziert. Allerdings muss Klose den Blick trotz eines ordentlichen Vorsprungs auf die Abstiegsplätze nach unten richten. Die Hertha zeigte eine Woche nach der 2:5-Klatsche in Paderborn eine Reaktion und baute den Vorsprung auf den FCN aus.

Zwei Chancen, zwei Tore

Die Gasteber bestimmten die erste Halbzeit, erspielte sich aber kaum Torchancen. Ein präziser Flachschuss von Brekalo aus rund 16 Metern genügte zur Führung. Als beide Teams quasi schon auf dem Weg in die Kabine waren, nutzte Nürnberg seine erste Möglichkeit zum Ausgleich. Baack kam in zentraler Position völlig frei zum Kopfball - sein erstes Tor im FCN-Trikot.

Nach der Pause passierte auf dem Rasen zunächst fast noch weniger als in der ersten Halbzeit. Erst in der Schlussphase kamen beide Mannschaften zu Großchancen. Erneut war es Brekalo mit einem Flachschuss, der die Berliner Fans jubeln ließ.