NFL-Superstar Tom Brady in München: Alle Augen auf den GOAT

Die Tampa Bay Buccaneers trainieren am Campus der Bayern. Dabei steht einer extra im Fokus.

München - Viele Schaulustige waren zum FC Bayern Campus gekommen, um vielleicht doch einen Blick auf Tom Brady vor oder nach dem Training erhaschen zu können. Klar, wann sieht man so einen GOAT (Greatest Of All Times/ Größter aller Zeiten) schon mal live in den hiesigen Gefilden.

Es war das einzige öffentliche Teamtraining der Tampa Bay Buccaneers vor dem NFL-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben) gegen die Seattle Seahawks. Die trainierten bereits am Donnerstag auf dem Bayern-Trainingsgelände an der Säbener Straße, am Freitagmittag noch einmal.

Tom Brady gut beschützt – auf und neben dem Feld

Doch die Fans, die Tom Brady sehen wollten, wurden enttäuscht. Am Freitagmorgen landete die Mannschaft, die aus Florida einen rund siebenstündigen Flug hinter sich hatte, in München. Die fünf Busse mit dem Team und den Spielern kamen mit Polizeibegleitung um kurz nach halb vier am Nachmittag auf das Gelände gefahren, die Tore wurden danach schnell verriegelt. Auch die zahlreichen Journalisten konnten erst auf dem Trainingsplatz im Stadion den Star-Quarterback beobachten.

Mehr als fünfzig Spieler der Tampa Bay Buccaneers warfen sich die Bälle zu, machten Lauf- und Sprintübungen. Tom Brady und seine drei Quarterback-Kollegen trainierten fernab der restlichen Mannschaft, dribbelten über Hindernisse und warfen Bälle. Und obwohl zahlreiche erfolgreiche und bekannte Profis in Tampa Bay spielen, interessieren sich doch nur alle für einen.

Und der eine, der GOAT, fühlte sich sichtlich wohl. "Dieses Spiel ist besonders", sagte er. Der 45-Jährige war noch nie in Deutschland, versprach aber: "Football hat mich an viele Orte gebracht, ich war noch nie in Deutschland, aber ich werde wiederkommen." Auch Bucs-Trainer Todd Bowles freut sich auf das Spiel: "Es ist aufregend für uns, in einem Fußballstadion zu spielen", sagte er. "Es ist eine tolle Erfahrung für uns."

An verschiedenen Orten in München macht die National Football League auf das Spiel am Sonntag aufmerksam. Der NFL-Sender überträgt aus einem Studio am Marienplatz, auf dem Odeonsplatz stehen große Helme der 32 Teams und in vielen Wirtshäusern finden NFL-Partys statt.