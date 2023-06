Landes-Sportverband: Wahlen und Satzungsänderung

Für den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) stehen beim Verbandstag wichtige Entscheidungen an. Die knapp 400 Delegierten entscheiden am Samstag in München über wegweisende Satzungsänderungen, Finanzfragen und die Besetzung des Präsidiums. Für den ersten Teil des Verbandstags am Freitag sind auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt.

22. Juni 2023 - 12:27 Uhr | dpa

Der Präsidenten des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. (BLSV), Jörg Ammon blickt in die Kamera. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild