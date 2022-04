Krebsvorstufe! Schocknachricht für Kickbox-Queen Marie Lang

Bei der Münchner Kickboxerin Marie Lang ist eine schwere Krebsvorstufe am Gebärmutterhals entdeckt worden.

Kickboxerin Marie Lang in ihrem Element. (Archivbild)

München - Sie ist jung, stark, fit, durchtrainiert und gesund. Vermeintlich gesund.

Doch im Januar bei der gynäkologischen Routineuntersuchung dann der Schock für die Münchner Kickbox-Queen Marie Lang. Bei der 35-Jährigen, die im Sommer ihre Karriere beenden will, wurde eine hochgradige Dysplasie CIN3 - eine schwere Krebsvorstufe am Gebärmutterhals - diagnostiziert. Ihre Ärztin eröffnete Lang, dass sie umgehend in Form einer Konisation operiert werden muss.

Operation erfolgt noch rechtzeitig

Der Eingriff verlief gut, doch dann begann das lange, bange Warten. "Die Frage, 'was ist, wenn es doch schon Krebs ist?'', kriegt man nicht mehr aus dem Kopf", sagte Lang. Nach einer Woche dann der histologische Befund - und die Entwarnung. Der Eingriff war noch rechtzeitig erfolgt. "Es ist wirklich bestens gelaufen - CIN3 bestätigt - also hochgradige Vorstufe - aber kein Krebs", erklärte die Ärztin.

Marie Lang: "Nehmt eure Vorsorgetermine ernst!"

"Ich habe vor Freude geweint", sagte Lang. Denn sie weiß, wie viel Glück sie hatte. Eigentlich wollte sie im November zur Untersuchung. Vor ihrem 35. Geburtstag.

Marie Lang direkt nach ihrer Operation. © facebook/marie-lang.de

Doch das Co-Testing - ein Pap-Abstrich und HPV-Test -, das den Befund brachte, wird erst ab 35 Jahren vorgenommen. Daher ihre Botschaft: "Nehmt eure Vorsorgetermine ernst! Das rettet unter Umständen dein Leben!"