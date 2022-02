Marie Lang: Kickboxerin vor Karriereende

Die Kickboxerin macht Schluss. Im Sommer will Marie Lang ihre Karriere beenden.

München - Die Kickbox-Queen bereitet ihre Abdankung vor.

Nur noch zwei Kämpfe, dann ist Schluss für die Weltmeisterin der fliegenden Füße und Fäuste.

"2003 habe ich mit dem Kickboxen angefangen. Damals wusste ich noch nicht, wo mich dieser Sport einmal hinbringen wird. Aus Hobby wurde schnell Leidenschaft", erklärte die 35-jährige Münchnerin, "nach all den Jahren habe ich mich entschieden, die Boxhandschuhe diesen Sommer an den Nagel zu hängen. Es war eine wahnsinnige Zeit, in der ich so viele Erfahrungen und Erinnerungen sammeln konnte, dafür bin ich unheimlich dankbar."

Marie Lang: Noch zwei Kämpfe vor dem Karriereende

Am 26. Februar wird die Kickbox-Weltmeisterin, die nur einen ihrer Profikämpfe verloren hat, ihren WM-Titel gegen die Portugiesin Ines Casqueiro (29) im Deutschen Theater in München verteidigen. Im Sommer wird der Abschluss unter eine große Karriere folgen. Die Kickbox-Queen dankt ab.