IOC-Präsidentin trifft deutsche Olympia-Bewerber

IOC-Chefin Kirsty Coventry tauscht sich am Rande der Reit-WM mit deutschen Politikern aus. Was beim Treffen im VIP-Bereich besprochen wurde.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hat sich am Rande der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen mit Vertretern der deutschen Olympia-Bewerber getroffen. Die Funktionärin sprach im VIP-Bereich der WM mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Es soll aber nicht über die deutsche Bewerbung gesprochen worden sein.

"Gerade bei Sport muss man sportlich bleiben", sagte Wüst nach dem Treffen. "Deshalb haben wir auch die Kollegen aus Bayern und Berlin eingeladen. Ich finde, das gehört sich einfach."

Wüste sagte, alle würden Olympische Spiele nach Deutschland holen wollen, "und jeder macht das beste Angebot, das er machen kann. Ich glaube, unser ist objektiv am besten, keine Frage." Der NRW-Ministerpräsident fügte an: "Aber das glauben die anderen von ihren Angeboten auch." Wüst erklärte, dass mit der IOC-Präsidentin gar nicht "über die olympischen Bewerbungen gesprochen" worden sei, sondern über Themen wie Sportentwicklung.

Coventry war laut offizieller Darstellung privat in Aachen. Die IOC-Präsidentin, die nachmittags einige Vertreter deutscher Spitzensportverbände getroffen hatte, schaute sich am Abend die Einzel-Entscheidung der Dressur in der Kür mit Musik an.