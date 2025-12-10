Im Wechsel mit Berlin: NFL kommt in den nächsten Jahren gleich zweimal nach München

Die NFL trägt 2026 ein weiteres Spiel in der Allianz Arena aus. Deutschland-Boss Steinforth: "Das Oktoberfest ist natürlich ein super spannendes Datum." Und: Es bleibt nicht bei dem Intermezzo im kommenden Jahr.

Die NFL kommt wieder nach München! Das gab die US-Liga am Mittwoch bekannt. 2026 und 2028 ist es so weit. Schon 2022 sorgte Super-Star Tom Brady mit Tampa Bay für eine furiose Stimmung in der Allianz Arena.

Steinforth: "Wir haben tolle Erfahrungen gesammelt"

"Wir haben 2022 in München unser erstes NFL Regular Season Game auf deutschem Boden ausgetragen und tolle Erfahrung gesammelt", sagte NFL-Deutschland-Boss Alexander Steinforth gegenüber "RTL": "Wir hatten von Anfang an das Interesse, dort auch langfristig zu spielen und sind mit der Stadt München und dem FC Bayern München in vielfältigen Gesprächen gewesen."

Wann genau das Spiel stattfindet, steht noch nicht fest. Auch ein "Beer Festival"-Game während der Wiesn ist nicht ausgeschlossen. "Das Oktoberfest ist natürlich ein super spannendes Datum", so Steinforth: "Wir haben unterschiedliche Optionen auf dem Tisch, haben in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit dem November gemacht."

Deutschland-Boss der NFL: Alexander Steinforth. © IMAGO

Detroit Lions oder Packers könnten in München spielen

Auch Ex-Spieler Markus Kuhn freut sich, dass auch in den kommenden Jahren Spiele in München stattfinden. "München ist wirklich ein perfekter Standort – die Stadt liefert jedes Mal ab", so der Koloss. Welche Teams in der Allianz Arena auflaufen werden?

"Es muss ein NFC-Team das Heimteam sein", so Kuhn: "Daher kommen Lions oder Packers definitiv infrage. Gerade die Packers haben eine sehr gute Fanbase in Deutschland und bei den Lions wäre es mit Amon-Ra St. Brown, einem deutschen Spieler, mal interessant. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn die Giants spielen würden, vielleicht als Heimteam."

Berlin trägt 2027 und 2029 weitere NFL-Spiele aus

Übrigens: Nicht nur in München finden in den kommenden Jahre NFL-Spiele statt. Im Berliner Olympiastadion, wo die Indianapolis Colts in diesem Jahr ein Heimspiel austrugen, werden 2027 und 2029 weitere Partien stattfinden.