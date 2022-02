Hoeneß glaubt an Eberl-Comeback: Job nicht "unmenschlich"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält ein Comeback des langjährigen Gladbacher Sportdirektors Max Eberl im Profi-Fußball durchaus für möglich. "Ich bin mit Max Eberl sehr eng befreundet. Ich bin überzeugt, er macht jetzt Urlaub. Er wird irgendwann zurückkommen und wird weiterhin einen guten Job machen können", sagte der 70-jährige Hoeneß am Montagabend in Salzburg in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei Servus TV.

15. Februar 2022 - 05:34 Uhr | dpa

Max Eberl schaut zur Seite. © Marius Becker/dpa/Archivbild