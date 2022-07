WM 2022 in Katar: Alkohol nur für VIPs oder für alle?

Lange stand die Frage im Raum, ob bei der WM im moslemischen Emirat Katar in den Stadien Bier ausgeschenkt werden darf oder nicht. Nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein.

In Katar, Gastgeber der WM (21. November bis 18. Dezember 2022), ist der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit generell verboten. Aber eine Fußball-WM OHNE Bier? Für Fans weltweit ein unvorstellbares Szenario. Dennoch zeichnete sich lange ab, dass es genau dazu kommen könnte.

Katar-WM: Entscheidung in Bier-Frage gefallen

Wie die "Bild" berichtet, scheinen sich jetzt allerdings die Fifa (mit Bier-Sponsor Anheuser Busch) mit dem muslimischen Emirat und dem WM-Organisationskomitee auf eine Lösung geeinigt zu haben.

So soll nun bei der WM in abgegrenzten Zonen in den Stadien sowie auf den Fan-Festen Bier ausgeschenkt werden dürfen. Nur einige Details sind in dieser Angelegenheit noch zu klären, z.B. wie lange der Gerstensaft fließen darf. Die Tendenz geht zu einem Zeitfenster von 16 bis 22 Uhr.

Bereits fest steht: In den VIP-Logen der WM-Stadien Bier, Champagner, Wein und Spirituosen ausgeschenkt werden dürfen, so steht es auf der Webseite der FIFA.

Alkohol in Katar nur an ausgewählten Orten erhältlich

Aktuell ist im muslimischen Land Katar Alkohol nur in Bars und Restaurants von Hotels erhältlich. Es gibt auch einen Supermarkt am Stadtrand von Doha, in dem man alkoholische Getränke kaufen kann, allerdings benötigt man für den eine Sondergenehmigung, die nur Ausländer erhalten, die 21 oder älter sind und dauerhaft in Katar leben.

Zur WM angereiste Fans können eine solche Genehmigung also nicht erhalten und würden, sollten sie versuchen, den Supermarkt anzusteuern, noch vor dem Parkplatz wieder zurückgeschickt werden.