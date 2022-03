Wieder Solidaritätsaktionen in der Bundesliga

Am zweiten Samstag in Folge haben die Vereine und Fans der Fußball-Bundesliga der Opfer des Kriegs in der Ukraine gedacht. In der Münchner Arena leuchteten die Anzeigetafeln vor der Partie des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Die Spieler versammelten sich kurz vor dem Anpfiff am Mittelkreis um ein Transparent mit der Aufschrift: "Beendet den Krieg! Stop the war!" Bei der Gedenkminute trugen die Bayern-Profis blaue und gelbe Trainingsjacken.

05. März 2022 - 16:25 Uhr | dpa

Die Spieler von München und Leverkusen stehen um ein Banner mit der Aufschrift "Beendet den Krieg - Stop the War". © Sven Hoppe/dpa