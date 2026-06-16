Weltklasse-Quote, aber kein Stammplatz: Die Undav-Frage für die Nationalelf

Deniz Undav erzielte als Joker gegen Curaçao ein Tor und zwei Vorlagen. Gegen die Elfenbeinküste droht dem DFB-Stürmer allerdings wieder die Bank.

Deniz Undav stand zum WM-Start beim 7:1 gegen Curaçao nur 30 Minuten auf dem Platz – doch das genügte ihm, um seine beeindruckende Serie im DFB-Team fortzusetzen. Mit einem Tor und zwei Vorlagen hatte Undav großen Anteil daran, dass sich die deutsche Mannschaft sogar die Geschichtsbücher eintrug: Mit nun 239 Toren bei WM-Endrunden übernahm Deutschland Platz eins in der ewigen Bestenliste und zog an Brasilien vorbei (238 Treffer). Die DFB-Elf hat dafür 113 Spiele und 21 Turnierteilnahmen gebraucht, bei Brasilien waren es 115 Partien und 23 Teilnahmen. Argentinien (152 Tore) und (136) liegen auf den Rängen drei und vier weit zurück. Beeindruckend.

Das galt auch für Undav, der nach seiner Einwechslung für Jamal Musiala (64. Minute) ungemein effizient agierte. Zunächst bereitete er das 5:1 durch Nathaniel Brown per Hacke vor (68.). Dann traf er nach Zuspiel von Joshua Kimmich aus der Drehung selbst zum 6:1 (78.). "Ein klassisches Deniz-Undav-Tor", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Er ist ein Finisher – und den brauchst du bei so einem Turnier."

Undav mit Weltklasse-Quote in der Nationalmannschaft

Ganz sicher. Undav hat jetzt in den vergangenen sieben Länderspielen sieben Tore erzielt, insgesamt war er in zehn Partien für die DFB-Elf an elf Treffern direkt beteiligt (elf Tore, vier Vorlagen). Im Schnitt hat er alle 36 Minuten seine Füße im Spiel bei Toren der deutschen Mannschaft. Eine Weltklasse-Quote. Gegen Curaçao legte er auch noch das 7:1 von Kai Havertz mit einem Steilpass auf (88.). "Wenn man so eine Waffe hat, dann muss man sie auch das eine oder andere Mal nutzen", sagte Havertz anerkennend über Undav: "Es war sein erstes WM-Spiel. Wenn er direkt Scorer-Punkte sammelt, dafür ist er hier. Das hat er auch die ganze Saison über gezeigt."

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Die Frage lautet nun, ob Nagelsmann die Waffe Undav am Samstag (22 Uhr/MESZ) im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto von Beginn an einsetzt. Was dafür spricht: Leroy Sané überzeugte als Rechtsaußen abermals nicht, Nagelsmann könnte Jamal Musiala auf Sanés Position und Undav in den Sturm neben Havertz stellen. Dann hätte die DFB-Elf jedenfalls die formstärksten Offensivspieler auf dem Platz.

"Deniz hat es mit einem Tor und zwei Vorlagen sehr gut gemacht"

Was dagegen spricht: Nagelsmann versuchte nach dem Curaçao-Spiel, Sané öffentlich zu stärken. Den 30-Jährigen jetzt aus der Mannschaft zu nehmen, könnte dessen Selbstvertrauen schrumpfen lassen. Zudem könnten rechts in der Offensive auch Jamie Leweling, Maximilian Beier oder Assan Ouédraogo statt Undav spielen. Den Stuttgarter hat Nagelsmann gern als Spezialwaffe auf der Bank. "Tore zu machen, ist mein Job", sagte Undav kürzlich im Teamquartier in Winston-Salem. Dafür will er natürlich am liebsten in der Startelf stehen.

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Doch der 29-Jährige hat seine Rolle akzeptiert. "Falls ich Spielzeit bekommen sollte oder von Anfang an spielen sollte, dann versuche ich einfach, meine Leistung zu bringen", sagte Undav, der zweitbeste Torjäger der Bundesliga hinter Harry Kane. Das gelingt ihm im DFB-Dress jedes Mal – deshalb hätte er einen Einsatz von Beginn an verdient. "Deniz hat es mit einem Tor und zwei Vorlagen sehr gut gemacht", sagte Nagelsmann, der in der Vergangenheit als Undav-Kritiker aufgefallen war. Es wird eine ganz spannende Entscheidung.