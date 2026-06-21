Weiteres Testspiel für Klose-Team

Der 1. FC Nürnberg absolviert in der Saisonvorbereitung sein Trainingslager in Südtirol. Dort steht ein Testspiel gegen einen italienischen Verein an.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat ein weiteres Testspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga vereinbart. Zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol trifft die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose am 25. Juli (16.00 Uhr) in Natz-Schabs auf den italienischen Zweitligisten FC Palermo. Das Trainingslager findet vom 19. bis 26. Juli statt.

Im Anschluss an das Trainingslager haben Klose und sein Team dann noch zwei Trainingswochen in Nürnberg, ehe am Wochenende vom 7. bis 9. August der erste Spieltag in der 2. Bundesliga ansteht. Bezüglich einer Saisoneröffnung inklusive eines Testspiels am Wochenende rund um den 1. August laufen nach Vereinsangaben derzeit noch die Planungen.