Weiter fern der Mannschaft: Ter Stegens Solo-Vorbereitung

Tag drei: Wieder ist Marc-André ter Stegen nicht im Mannschaftstraining des FC Barcelona. Nicht nur die Schulter schmerze, auch das Herz, kommentiert bereits eine spanische Sportzeitung.

Marc-André ter Stegen wird in der Vorbereitung des FC Barcelona zum Alleinunterhalter.

Barcelona

Marc-André ter Stegen bleibt in der Vorbereitung des FC Barcelona außen vor. Der 33 Jahre alte deutsche Nationaltorwart absolvierte am dritten Tag nacheinander nur eine individuelle Einheit, wie spanische Medien berichteten. Trainer Hansi Flick habe sich auf eine intensive Woche ohne Pause nach den Ferien vorbereitet, schrieb "Mundo deportivo". Wegen Rückenproblemen trainierte ter Stegen aber nur am Rande des insgesamt derzeit 36 Spieler umfassenden Kaders im Fitnessraum.

Zur Nummer drei degradiert

Es war die vierte Einheit nacheinander, die der langjährige Stammkeeper der Katalanen nun schon mehr oder weniger allein verbrachte. Zunächst hatte der Verein keinen Grund genannt, dann hieß es spanischen Berichten zufolge, ter Stegen habe laut Clubangaben Rückenprobleme.

Das deutlich größere Problem scheint aber längst zu sein, wie der deutsche Keeper, der in der vergangenen Saison wegen einer schweren Knieverletzung lange ausgefallen war, und der FC Barcelona eine Lösung hinbekommen: Barça will seinen Kapitän loswerden. Der zur Nummer drei degradierte Deutsche will bleiben.

Die neue Nummer eins, Joan García (24), wurde vom Stadtrivalen Espanyol verpflichtet und mit einem Langzeitvertrag ausgestattet bis Mitte 2031. Der während ter Stegens Ausfall geholte Wojciech Szczęsny, 35 Jahre alt, bekam jüngst einen neuen Vertrag. Ter Stegen soll unter Flick nur noch die Nummer drei sein. Sein Vertrag ist noch drei Jahre gültig.

Flick hat sich noch nicht öffentlich geäußert

"Auch ter Stegens Herz schmerzt", schrieb "Sport" in einem Kommentar zur Situation des Keepers, der im Sommer 2014 von Borussia Mönchengladbach zum FC Barcelona gewechselt war. Mit den Katalanen gewann er unter anderem die Champions League (2015) und sechsmal den spanischen Meistertitel.

"Ter Stegen ist einer der besten Torhüter von Barça mit einer vorbildlichen Einstellung", hieß es im "Sport"-Kommentar: "Ich verstehe, dass er sich weiterhin in der Lage fühlt, erster Torhüter zu sein, aber die Gedanken von Spielern stimmen nicht immer mit denen ihrer Vorgesetzten überein."

García wird in spanischen Medien auch als Wunschkandidat von Flick beschrieben. Öffentlich hat sich der deutsche Coach zu der Angelegenheit noch nicht geäußert. Für den Umgang mit dem deutschen Keeper erntet der Club aber bereits von vielen Seiten Kritik.

Keine Bankrolle in einer WM-Saison

Ter Stegen selbst steht wegen der WM im kommenden Jahr nun auch unter Handlungsdruck: Eine permanente Bankrolle im Verein würde sich gegebenenfalls auch auf die Nationalmannschaftssituation niederschlagen. Erst recht, nachdem er in der vergangenen Saison wegen seiner Verletzung schon lange nicht gespielt hatte.

Ein starkes Interesse wird aus der Türkei von Galatasaray Istanbul kolportiert. Auch die AS Monaco gehört zu den gehandelten neuen Arbeitgebern für ter Stegen, der für den ohnehin finanziell angeschlagenen FC Barcelona ein sehr teurer Bankdrücker würde.