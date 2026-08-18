Wechsel von Weltmeister Rodri zum FC Barcelona fix

Jetzt ist es perfekt: Spaniens Weltmeisterkapitän Rodri wechselt zum FC Barcelona. Seit Neymar war kein Ü30-Spieler mehr so teuer.

Der Wechsel von Spaniens Weltmeisterkapitän Rodri von Manchester City zum FC Barcelona ist endgültig perfekt. Wie Barça mitteilte, erhält der 30-Jährige bei den Katalanen einen Vertrag bis zum Sommer 2030.

"Es ist ein Traum, hier zu sein und für Barcelona zu spielen", sagte Rodri schon vor dem endgültigen Vollzug. "Wir wollen alles gewinnen." Mit dem Mittelfeldstrategen steigen die Chancen des Teams von Trainer Hansi Flick auf den Gewinn der Champions League.

Poker zog sich länger als erwartet

Der spanische Meister wollte den Kauf von Rodrigo Hernández Cascante schon längst festgezurrt haben, doch City lehnte die ersten Angebote ab. Dann erfolgte doch eine Einigung, die Ablösesumme soll Berichten zufolge bei mehr als 70 Millionen Euro liegen.

Trainer Hansi Flick (l) arbeitet wieder mit Karim Adeyemi zusammen. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Flick kann mit Rodri, der 2019 von Atlético Madrid nach Manchester gewechselt war, und Pedri eine Mittelfeldzentrale aufbieten, die ihresgleichen sucht. Der frühere Bayern- und Bundestrainer freute sich in diesem Sommer zudem schon über die Zugänge von Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/22 Millionen Euro), Anthony Gordon (Newcastle United/70 Millionen) und Jesse Bisiwu (FC Brügge/8,5 Millionen).

Schon am Mittwoch dabei?

"Es waren intensive Tage, aber ich bin froh, dass nun alles geklärt ist", sagte Rodri, dessen Vertrag bei den Skyblues ursprünglich noch bis 2027 lief. Erstmals im Stadion könnten die Barcelona-Fans ihn bereits am Mittwoch beim traditionellen Gamper-Pokal sehen.

Niclas Füllkrug ist der teuerste deutsche Ü30-Transfer. (Archivbild) © Fabian Strauch/dpa

Gemessen an den Transferspekulationen ist Rodri der teuerste Ü30-Transfer seit dem von Neymar, der im Jahr 2023 für rund 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal gewechselt war. Teuerster Ü30-Transfer ist der von Cristiano Ronaldo (für 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin im Jahr 2018). Der teuerste deutsche Ü30-Wechsel war übrigens Niclas Füllkrug, der 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt war.