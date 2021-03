VfB Stuttgart bangt um Wamangituka: Schwere Knieverletzung

Der VfB Stuttgart rechnet mit einem längeren Ausfall von Fußball-Profi Silas Wamangituka. Der 21 Jahre alte Offensivspieler verletzte sich am Samstag beim 0:4 des Aufsteigers in München gegen den FC Bayern bei einem Zweikampf mit David Alaba nach einer ersten Diagnose offensichtlich schwer am Knie. Das berichtete Sportdirektor Sven Mislintat nach dem Spiel beim TV-Sender Sky. Nach einer ersten Diagnose sei der "Bandapparat" betroffen. "Wir haben Sorge um ihn", sagte Mislintat.

20. März 2021 - 17:49 Uhr | dpa

Stuttgarts Stürmer Silas Wamangituka (l.) in Aktion gegen Münchens Abwehrspieler David Alaba. © Matthias Balk/dpa POOL/dpa