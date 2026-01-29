Verteidiger Drexler vor Abschied aus Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg baut vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster bei den Rechtsverteidigern um. Tim Drexler wird den Club verlassen. Ein potenzieller Nachfolger ist schon da.

Nürnberg

Abwehrspieler Tim Drexler steht vor seinem Abschied vom 1. FC Nürnberg. Wie die "Bild" berichtet, soll der Vertrag mit der Leihgabe von Erstligist TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig beendet werden. Der 20-Jährige soll demnach einen langfristigen Vertrag beim österreichischen Spitzenteam RB Salzburg unterzeichnen.

"Tim ist auf dem Sprung, offiziell bestätigt ist es noch nicht. Er hat aber den Wunsch geäußert", bestätigte Nürnbergs Trainer Miroslav Klose vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Preußen Münster am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Für Drexler wird als Rechtsverteidiger Tim Janisch beginnen.

Erst vor wenigen Tagen haben die Nürnberger den französischen U20-Nationalspieler Rabby Nzingoula (20) von Racing Straßburg ausgeliehen. Der defensive Mittelfeldspieler kann auch rechts außen verteidigen.

"Rabby fühlt sich im Mittelfeld am wohlsten, wir haben ihn aber auch hinten spielen lassen, da macht er es genauso gut. Das ist für uns ein Riesenplus", erklärte Klose. "Ich sehe ihn wegen seinem Umschaltspiel, wegen seiner Dynamik, wegen seiner Zweikampfstärke aber mehr im Zentrum."