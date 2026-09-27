US-Fußball: Vancouver feiert "Raumdeuter" Müller

Ex-Bayern-Star Thomas Müller zeigt mal wieder seine Raffinesse. Sein Club ist trotz eines Remis klar auf Playoff-Kurs. Wie es Marco Reus in der MLS erging.

Die Vancouver Whitecaps feiern Thomas Müller für ein Traumtor. Der 37 Jahre alte Ex-Weltmeister sorgte beim 3:3 des kanadischen Teams gegen DC United in der nordamerikanischen Profiliga MLS für die zwischenzeitliche Führung (72. Minute). "Thomas Müller, machst du Witze? Der Raumdeuter startet durch und trifft von außerhalb der Box zur erneuten Führung", schrieb sein Club auf X.

Bei seinem neunten Saisontor hatte Müller kurz hinter dem Mittelkreis ein Solo gestartet und dann aus 20 Metern abgezogen. Der Ball sprang vom rechten Innenpfosten ins Netz. Allerdings gelang Kimito Nono noch der Ausgleich für die Gäste (80.). Vancouver ist weiter Tabellenerster der Western Conference mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Dallas, der ein Spiel mehr absolviert hat. Damit haben die Whitacaps um den früheren Bayern-Star die Playoffs fest im Blick.

Reus bei der Aufholjagd dabei

Ein wichtiger 3:2-Erfolg gegen den Tabellennachbarn Colorado Rapids gelang Los Angeles Galaxy mit Marco Reus. Der frühere Dortmunder wurde in der 61. Minute beim Stande von 1:2 eingewechselt und beteiligte sich an der Aufholjagd: Klauss (66.) und Justin Haak (74.) trafen noch zum Sieg.