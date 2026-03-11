AZ-Plus

Untersuchung: Nürnberg-Kapitän Gruber nicht schwer verletzt

Nürnberg hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Dann verletzt sich auch noch Kapitän Gruber. Bei dem Abwehrspieler gibt es jetzt aber eine Mut machende Diagnose.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Nürnberg-Kapitän Fabio Gruber wurde im Spiel gegen Düsseldorf schon nach wenigen Minuten verletzt ausgewechselt.
Nürnberg-Kapitän Fabio Gruber wurde im Spiel gegen Düsseldorf schon nach wenigen Minuten verletzt ausgewechselt. © Daniel Löb/dpa
Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg kann auf einen Einsatz von Kapitän Fabio Gruber in den nächsten Partien der 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Der 23-Jährige hatte beim 0:1 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf schon in der Anfangsphase wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden müssen. Bei Untersuchungen zu Wochenbeginn sei dann "keine strukturelle Verletzung" diagnostiziert worden, teilte der Club mit.

"Ein Einsatz im Auswärtsspiel in Kiel ist somit offen", hieß es weiter. Die Franken von Coach Miroslav Klose gastieren am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im hohen Norden. Nach der herben Enttäuschung gegen Düsseldorf geht es dann vor allem darum, nicht noch weiter in Richtung der Abstiegszone zu rutschen. Der Vorsprung des FCN auf den Relegationsrang beträgt nur vier Punkte.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.