Untersuchung: Nürnberg-Kapitän Gruber nicht schwer verletzt

Nürnberg hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Dann verletzt sich auch noch Kapitän Gruber. Bei dem Abwehrspieler gibt es jetzt aber eine Mut machende Diagnose.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg kann auf einen Einsatz von Kapitän Fabio Gruber in den nächsten Partien der 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Der 23-Jährige hatte beim 0:1 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf schon in der Anfangsphase wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden müssen. Bei Untersuchungen zu Wochenbeginn sei dann "keine strukturelle Verletzung" diagnostiziert worden, teilte der Club mit.

"Ein Einsatz im Auswärtsspiel in Kiel ist somit offen", hieß es weiter. Die Franken von Coach Miroslav Klose gastieren am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im hohen Norden. Nach der herben Enttäuschung gegen Düsseldorf geht es dann vor allem darum, nicht noch weiter in Richtung der Abstiegszone zu rutschen. Der Vorsprung des FCN auf den Relegationsrang beträgt nur vier Punkte.