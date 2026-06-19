"Überhaupt keine Lust": Warum Hoeneß der WM fernbleibt

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß lehnt eine Reise zur aktuellen WM ab – nicht nur wegen hoher Ticketpreise. Auch US-Präsident Trump spielt eine Rolle.

Uli Hoeneß schimpft über die derzeit laufende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko und lehnt eine Reise zum Turnier ab. "Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

"Wo soll das enden?"

Vor allem die Ticketpreise stören Hoeneß. "Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden? Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form. Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen", so der 74-Jährige weiter.

Nach eigenen Angaben hätte Hoeneß während des Turniers kostenlos im Haus eines Bekannten in Florida wohnen können. "Aber ich hatte überhaupt keine Lust, zu dieser WM zu reisen. Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte", sagte er. Die angebotene Unterkunft lag laut Hoeneß nur fünf Minuten vom Anwesen des US-Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago entfernt.