Trotz Zaubertor von Kamada: SGE verpasst ersten Saisonsieg

An Unterstützung der Fans mangelt es der Eintracht auch in der Liga nicht, aber auch am dritten Spieltag an Durchschlagskraft und Ideen. Der 1. FC Köln kommt so noch zu einem Remis.

21. August 2022 - 17:28 Uhr | Ulrike John, dpa

Der Freistoß von Frankfurts Daichi Kamada (nicht im Bild) geht an Kölns Torwart Marvin Schwäbe (r) vorbei zum 1:0 ins Tor. © Arne Dedert/dpa