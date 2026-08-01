Trotz doppelter Unterzahl: Nürnberg gewinnt hitzigen Test

In gut einer Woche geht die Saison für den 1. FC Nürnberg los. Einen letzten Härtetest besteht die Truppe erfolgreich - und das trotz am Ende zwei Mann weniger.

Nürnberg

Trotz gleich zwei Platzverweisen hat der 1. FC Nürnberg ein Testspiel gegen den spanischen Erstliga-Absteiger Real Oviedo gewonnen. Der Fußball-Zweitligist von Trainer Miroslav Klose rettete am Ende mit neun Mann ein 2:1 (2:0). Im Max-Morlock-Stadion trafen Mohamed Ali Zoma (10. Minute) und Piet Scobel (19.) schon früh für die Franken. Die machten sich nach der Pause aber das Leben schwer, weil Tim Janisch wegen einer Notbremse (53.) und Adam Markhiev mit Gelb-Rot (61.) jeweils vom Platz flogen. Der "Club" aber ließ nur den Anschlusstreffer durch Pablo Saenz (85.) zu.

Bei den Franken schickte Coach Klose seine vermeintlich beste Elf und damit auch das mögliche Team für den Zweitliga-Start am nächsten Sonntag gegen Dynamo Dresden auf den Platz. Einzig Torhüter Jan Reichert, den der Coach kurz zuvor zum neuen Kapitän für die kommende Saison gemacht hatte, fehlte leicht angeschlagen. Neben dem Schlussmann entschieden sich Klose und sein Team für Julian Justvan und Adam Markhiyev als Kapitäns-Stellvertreter.

Spontaner Test gegen Frankfurt

Die Partie gegen Oviedo war für den FCN als Generalprobe für Dresden vorgesehen. Weil sich spontan aber für den (morgigen) Sonntag (12.00 Uhr) noch ein Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten FSV Frankfurt ergab, werden dann jene Spieler auflaufen, die gegen die Spanier draußen blieben.