Trotz Bayer-Pleite: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus"

Nach der bitteren Pleite gegen Augsburg suchen die Bayer-Profis den Dialog mit den Fans. Statt Krisenstimmung gibt es einen Schulterschluss und Fans und Spieler schwören sich auf das Bayern-Duell ein.

Leverkusen

"Zieht den Bayern die Lederhosen aus" hallte es lautstark aus der Nordkurve der Leverkusener Arena. Kurz zuvor hatte die Mannschaft von Bayer Leverkusen an der Bande das Gespräch mit einer Abordnung an Fans gesucht. Was wie eine Aussprache nach der bitteren Last-Minute-Pleite wirkte, erwies sich als Schulterschluss vor dem Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF).

"Ich habe vernommen, dass einige Kommentatoren davon gesprochen haben, dass es ein Krisengespräch war. Davon ist gar nicht die Rede", stellte Bayer-Keeper Mark Flekken nach dem 1:2 gegen den FC Augsburg klar. "Es ging darum, uns den Rücken für die nächsten beiden Spiele zu stärken. Wir wissen intern, wie wichtig diese Spiele sein werden. Das wollten die Fans einfach nur noch einmal aussprechen, deshalb haben sie die Kommunikation gesucht."

Frust nach Pleite trotz 35 Torschüssen

Die Aktion kam nicht spontan zustande, wie Trainer Kasper Hjulmand nach der Partie verriet: "Das Gespräch war vor dem Spiel geplant. Die Fans haben uns bis zum Ende des Spiels unglaublich unterstützt. Sie wollten uns noch mal sagen, wie wichtig die nächsten beiden Spiele sind", sagte der Däne. Neben dem Pokalduell unter der Woche steht für die Leverkusener am Samstag in der Liga das Derby beim 1. FC Köln auf dem Programm.

Über den Frust und die Enttäuschung der Pleite gegen Augsburg konnten aber auch die Worte der Fans nicht gänzlich hinwegtäuschen. "Verrücktes Spiel. Wir haben mit so viel Dominanz gespielt. 35 Torschüsse und sehr viele Großchancen. Es ist für meine Mannschaft und mich frustrierend, dass wir nicht mehr als ein Tor schießen. Das ist brutal", bilanzierte Hjulmand und befand: "Heute fehlte Glück, Qualität, Klarheit und die Schärfe."

Rolfes fordert schnellen Fokuswechsel

Nach sieben Liga-Partien ohne Niederlage trübt die Pleite die Champions-League-Hoffnungen deutlich. "Es ist schlecht, dass wir heute nicht drei Punkte geholt haben. Klar verschlechtert das die Ausgangsposition", befand Bayer-Sportchef Simon Rolfes und machte zugleich klar: "Bis morgen Mittag dürfen wir enttäuscht sein, aber dann geht es weiter. Wenn du am Mittwoch im Pokal die Chance hast, ins Finale einzuziehen, gibt dir das Energie."

Auf die Unterstützung der Fans kann sich Leverkusen dabei definitiv verlassen, wie auch Verteidiger Jarell Quansah mit Blick auf das Gespräch mit den Fans betonte: "Die Fans haben uns total den Rücken gestärkt. Sie haben uns einen großen Motivationsschub für das Pokal-Halbfinale gegeben. Sie haben uns gesagt, wie sehr sie hinter uns stehen – es ist eine große Solidarität zwischen den Fans und den Spielern. Das brauchen wir auch am Mittwoch."