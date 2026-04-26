AZ-Plus

Timo Werner trifft erstmals doppelt – San José mit Rekord

Die San José Earthquakes stellen einen Startrekord in der Major League Soccer auf. Entscheidenden Anteil hat Timo Werner.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Kommt immer besser in Schwung: Timo Werner. (Archivbild)
Kommt immer besser in Schwung: Timo Werner. (Archivbild) © Jeff Mulvihill Jr./ZUMA Press Wire/dpa
St. Louis

Timo Werner hat in der nordamerikanischen Major League Soccer seinen ersten Doppelpack erzielt. Beim 3:2 (1:0)-Erfolg seiner San José Earthquakes beim St. Louis City SC drehte der 30 Jahre alte frühere Fußball-Nationalspieler mit seinen beiden Treffern in der zweiten Halbzeit die Partie (69./Foulelfmeter, 83.). Für St. Louis hatten die beiden früheren Bundesliga-Profis Sergio Córdova (52.) und Marcel Hartel (53.) mit einem Doppelschlag getroffen.

Mit neun Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen stellten die Earthquakes einen Startrekord in der MLS auf. Werner kommt auf vier Treffer und fünf Torvorlagen in sieben Einsätzen.

Traf erstmals in der MLS doppelt: Timo Werner (Archivbild)
Traf erstmals in der MLS doppelt: Timo Werner (Archivbild) © Jeff Mulvihill Jr./ZUMA Press Wire/dpa

Müller gewinnt mit Whitecaps

In der Western Conference führt San José die Tabelle vor den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller an. Das kanadische Team gewann gegen die Colorado Rapids mit 3:1 (2:1), Müller bereitete in der 7. Minute den Führungstreffer vor.

In der Eastern Conference liegt der Nashville SC um den deutschen Spielmacher Hany Mukhtar (ein Treffer beim 4:2 gegen Charlotte FC) vor Meister Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:1 gegen New England Revolution).

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.